Мы должны прекратить относиться к озеру Севан как к таре с водой: у премьер-министра обсудили проблемы оросительного сезона

офисе премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, на котором обсудили проблемы оросительного сезона. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В ходе обсуждений премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что мы должны прекратить относиться к озеру Севан как к игрушке или как к таре с водой, что долгое время бытовало в стране, и эта практика должна быть прекращена, поскольку мы видим результаты столь плачевного подхода в этом вопросе.

Затем ответственные по лотрасли представили конкретные вопросы, расчеты по потребностям, наличным ресурсам и образовавшемуся дефициту, кроме того обсуждались неэффективные потери и утечки в системах орошения и пр.

По результатам обсуждения премьер-министру Тиграну Авиняну было поручено сформировать рабочую группу, которая изучит проблемы и представит предложения.