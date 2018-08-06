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Мы должны прекратить относиться к озеру Севан как к таре с водой: у премьер-министра обсудили проблемы оросительного сезона


офисе премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, на котором обсудили проблемы оросительного сезона. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В ходе обсуждений премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что мы должны прекратить относиться к озеру Севан как к игрушке или как к таре с водой, что долгое время бытовало в стране, и эта практика должна быть прекращена, поскольку мы видим результаты столь плачевного подхода в этом вопросе.

Затем ответственные по лотрасли представили конкретные вопросы, расчеты по потребностям, наличным ресурсам и образовавшемуся дефициту, кроме того обсуждались неэффективные потери и утечки в системах орошения и пр.

По результатам обсуждения премьер-министру Тиграну Авиняну было поручено сформировать рабочую группу, которая изучит проблемы и представит предложения.


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