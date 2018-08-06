Ереван примет участие в международном форуме старейших городов
18-го августа в Рязани состоится международный форум старейших городов, на котором будут представлены города с 500-летней и более историей. Как передает «Арменпресс», цель форума – укрепление межкультурных связей, развитие туризма.На форуме будут представлены города из стран СНГ, 8 областей РФ, а также из ряда других стран. Ереван также примет участие в международном форуме старейших городов.
- 15:34 В Индонезии более десяти тысяч человек эвакуировали после землетрясения
- 15:32 Глава МИД Ирана: США оказывают психологическое давление на иранские рынки
- 15:21 Американский сенатор заявил о необходимости диалога с Россией
- 14:50 Названы пять самых отвратительных в мире запахов
- 14:46 ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории
- 14:38 Huawei увеличила продажи смартфонов в I полугодии до 95 млн
- 14:36 Мы должны прекратить относиться к озеру Севан как к таре с водой: у премьер-министра обсудили проблемы оросительного сезона
- 14:25 Ереван примет участие в международном форуме старейших городов
- 14:24 Curiosity отметил шестую годовщину на Марсе
- 14:05 В возрасте 101 года умер последний член группы Мисака Манушяна
- 13:46 Супермодели опубликовали фото в поддержку кормления грудью
- 13:36 Сэр Патрик Стюарт возвращается в "Звездный путь"
- 13:32 СМИ: в Сингапуре начала действовать система пограничного контроля через сканирование глаза
- 13:29 Немецкий бизнес начал уходить из Ирана из-за санкций США
- 12:57 Детеныш черного носорога родился на глазах у гостей зоопарка в Англии
- 12:54 ХАМАС согласился на режим перемирия на границе Израиля с сектором Газа
- 12:33 Ашот Акопян, по поручению премьер-министра, едет в Верхний Ларс
- 12:28 Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала 5 медалей
- 12:25 "Миссия невыполнима" сохранила лидерство в кинопрокате США
- 12:14 На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии
- 12:05 С 9-го августа температура воздуха на территории Армении опустится на несколько градусов
- 12:02 Вследствие удара ножом у ночного клуба в Айнтапе погиб 28-летний мужчина
- 11:59 На территории озера Севан ведется усиленная вахта: совещание в МЧС Армении
- 11:52 Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье академика Сергея Амбарцумяна
- 11:51 В Египте нашли новую статую Сфинкса
- 11:48 В Дамаске запустили программу помощи вернувшимся беженцам
- 11:43 Армянские танкисты вышли в полуфинал проходящего в Алябино биатлона
- 11:41 Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября
- 11:23 В ночь с 12-го на 13-е августа ожидается пик метеоритного потока Персеид
- 11:22 Роухани согласился ответить на вопросы в парламенте о проблемах экономики Ирана
- 11:13 ABC: пожары на севере Калифорнии привели к гибели стажера-электрика
- 11:08 Медведев: вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт"
- 11:00 В результате несчастного случая скончался военнослужащий Армии обороны Арцаха
- 10:39 Замглавы Центробанка Ирана арестовали за спекуляции на валютном рынке
- 10:35 Ситуация на КПП «Верхний Ларс» несколько улучшилась, однако очередь пока сохраняется: замминистра
14:57, 31.07.2018
Просмотрели 2315 раз Внешняя политика Армении не прозападная и не пророссийская, мы – проармянские: пространное интервью Никола Пашиняна радиоканалу RFI
20:00, 31.07.2018
Просмотрели 1762 раз Сирийские военные освободили от террористов провинцию Дераа
23:53, 03.08.2018
Просмотрели 1101 раз Начальник ССС представил подробности дела Кочаряна: частично рассекречен приказ 0038
13:41, 31.07.2018
Просмотрели 1079 раз Президент Армении награжден высшей наградой Италии – орденом «Рыцарь Большого Креста»
21:00, 03.08.2018
Просмотрели 1004 раз График Лаврова не предусматривает в скором времени встречу с армянским коллегой: Захарова