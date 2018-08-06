Ереван примет участие в международном форуме старейших городов

18-го августа в Рязани состоится международный форум старейших городов, на котором будут представлены города с 500-летней и более историей. Как передает «Арменпресс», цель форума – укрепление межкультурных связей, развитие туризма.

На форуме будут представлены города из стран СНГ, 8 областей РФ, а также из ряда других стран. Ереван также примет участие в международном форуме старейших городов.