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Ереван примет участие в международном форуме старейших городов


18-го августа в Рязани состоится международный форум старейших городов, на котором  будут представлены города с 500-летней и более историей. Как передает «Арменпресс», цель форума – укрепление межкультурных связей, развитие туризма.

На форуме будут представлены города из стран СНГ, 8 областей РФ, а также из ряда других стран. Ереван также примет участие в международном форуме старейших городов.


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