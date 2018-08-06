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В возрасте 101 года умер последний член группы Мисака Манушяна


Последний член группы Мисака Манушяна, боровшейся с нацистами во время оккупации Франции, Арсен Чакарян скончался в возрасте 101 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Le Monde.

Он умер в субботу в больнице Поля Брусса в городе Вильжюиф (южный пригород Парижа).

Арсен Чакарян входил в группу бойцов Сопротивления, 22 человека из которой были пойманы и казнены в феврале 1944 года в Мон-Валерьен (пригород Парижа).

Как отмечает издание, до конца своей жизни Чакарян проводил сотни встреч в школах, консультировал военных и гражданских, выступал на телевидении и радио и, конечно же, торжествах.


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