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СМИ: в Сингапуре начала действовать система пограничного контроля через сканирование глаза


Усовершенствованная биометрическая система начала действовать на некоторых пограничных пунктах в Сингапуре. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом пишет газета The Straits Times.

В частности, на наземных переходах с Малайзией, а также в одном из портов установили рамки пограничного контроля, через которые можно пройти посредством сканирования радужной оболочки глаза. Это доступно лишь пока для граждан страны и жителей с постоянным статусом.

Как отмечают эксперты, в будущем такие технологии вытеснят используемую в настоящее время систему отпечатков пальцев. Правда, по словам руководителя компании Ademco Security Group Тоби Ко, стоимость подобной биометрической системы остается дорогой, в разы превышающей нынешнюю. Тем не менее он уверен, что это лишь вопрос времени, возможно, трех-пяти лет.

 

 




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