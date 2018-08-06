Немецкий бизнес начал уходить из Ирана из-за санкций США

Компании Германии постепенно сворачивают поставки в Иран и уходят с этого рынка из-за возобновления американских санкций против этой страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил эксперт Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер в интервью газете WAZ.

По данным DIHK, экспорт из Германии в Иран в январе-мае 2018 года сократился на 4%, тогда как в 2017 году в целом наблюдался рост на 16%, передает Deutsche Welle. Негативная тенденция сохраняется и в настоящее время, сообщил эксперт Ф.Трайер.

"В последние годы около 120 немецких компаний даже открыли в Иране собственные представительства, а теперь многие оттуда уходят", - сказала представитель DIHK.

"Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране", - отметил Трайер.

По его словам, если в ближайшее время не будет найдено решение, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний.