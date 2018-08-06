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Детеныш черного носорога родился на глазах у гостей зоопарка в Англии


Посетители Честерского зоопарка в Великобритании стали свидетелями рождения черного носорога. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Chester Zoo.

Обычно носороги приносят потомство ночью или ранним утром. Малинди, 12-летняя самка черного носорога, потрясла гостей зоопарка, когда роды начались у нее около 12:30 дня. Здоровый детеныш появился на свет менее, чем за полчаса. Сотрудники зоопарка назвали это "очень редким и особенным событием". Маленький носорог встал на ноги, затем начал бегать.

Тим Роулендс, куратор млекопитающих в зоопарке, пояснил, что в дикой природе живет только 650 восточных черных носорогов, рождение нового теленка – очень важное событие.




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