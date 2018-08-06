Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян, по поручению премьер-министра, едет в Верхний Ларс, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Информация последует.

Как сообщалось ранее, с 5-го августа на КПП «Верхний Ларс» - как с российской, так и с грузинской стороны, образовалась очередь армянских грузовиков, колонна растянулась на 6-7 км. Позже ситуация на КПП «Верхний Ларс» несколько улучшилась. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армен Памбухчян.

Он отмечает, что на российской стороне очередь растянулась на 4 км для грузовиков, для пассажирских автомобилей очередь растянулась на 7-8 км. «Ночью пропуск машин несколько ускорился, однако очередь пока сохраняется»,- пишет он.

Ранее на своей странице в Facebook заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армен Памбухчян сообщил, что 5-го августа на КПП «Верхний Ларс» - как с российской, так и с грузинской стороны, образовалась очередь армянских грузовиков, колонна растянулась на 6-7 км. Он отмечает, что водители и предприниматели, которые, в том числе, перевозят скоропортящиеся грузы, требуют от соответствующих структур срочно решить проблему, так как их убытки удваиваются ежечасно.