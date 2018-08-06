Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала 5 медалей

Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завершила выступления на чемпионате Европы с тремя золотыми и двумя бронзовыми медалями (участвовали 8 борцов). Сборная Армении заняла третье место в командном зачете, уступив России и Турции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по делам спорта и молодежи.

Чемпионами Европы стали Арсен Арутюнян (57 кг), Вазген Теванян (61 кг) и Оганес Магакян (125 кг), а Гегам Галстян (65 кг) и Арман Андреасян (70 кг) завоевали бронзовые медали.

Поединки за бронзовую медаль провели также Грайр Алиханян (74 кг), Арман Авагян (79 кг) и Мгер Маркосян (86 кг), которые успеха не добились.

Напомним, что 6-го августа, в23.50, молодежная сборная Армении прилетит в Ереван.