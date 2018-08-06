С 9-го августа температура воздуха на территории Армении опустится на несколько градусов, и на всей территории Армении последуют осадки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В ходе совещания в МЧС Армении об этом доложил директор службы активного воздействия Армигидрометеоцентра МЧС Левон Варданян.

Он доложил, что до 9-го августа температура воздуха будет сохраняться на нынешних показателях, в северных районах ожидаются осадки. А с 9-го августа температура воздуха на территории Армении опустится на несколько градусов, и на всей территории Армении время от времени последуют осадки.