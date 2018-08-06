Вследствие удара ножом у ночного клуба в Айнтапе погиб 28-летний мужчина
12:02, 6 Август, 2018
В Араратской области ранним утром 6 августа произошло убийство. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.
По данным, в полицию поступил сигнал о том, что по соседству с ночным клубом VARDA, который расположен на автодороге Ереван-Ерасхаван, произошла поножовщина, обнаружено тело мужчины.
На место происшествия прибыли полицейские, следователи и прокурор. Выяснилось, что убитый – 28-летний Артур Саакян, который скончался от удара ножом.
Возбуждено уголовное дело по признакам 104-й статьи Уголовного кодекса Армении.Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства преступления выясняются.