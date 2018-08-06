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Вследствие удара ножом у ночного клуба в Айнтапе погиб 28-летний мужчина


В Араратской области ранним утром 6 августа произошло убийство. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

По данным, в полицию поступил сигнал о том, что по соседству с ночным клубом VARDA, который расположен на автодороге Ереван-Ерасхаван, произошла поножовщина, обнаружено тело мужчины.

На место происшествия прибыли полицейские, следователи и прокурор. Выяснилось, что убитый – 28-летний Артур Саакян, который скончался от удара ножом.

Возбуждено уголовное дело по признакам 104-й статьи Уголовного кодекса Армении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства преступления выясняются.


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