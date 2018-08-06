На территории озера Севан ведется усиленная вахта: совещание в МЧС Армении

6-го августа в МЧС Армении состоялось совещание, которое вел министр Грачья Ростомян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Директор Службы спасателей полковник Артак Нагапетян доложил о ходе работ на прошедшей неделе и ло текущей работе. По его словам, в службе «911» было получено 23763 сигналов. Выросло число пожаров – до 350, из коих 204- горели травяные покрытия. Всего выгорело 375 гектаров травы. Директор Службы спасателей полковник Артак Нагапетян особо отметил, что спасатели продолжают нести усиленную вахту на территории озера Севан.

Министр раздал ряд поручений по итогам совещания, касающихся более эффективной организации работы и структурных изменений.