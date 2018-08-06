В Египте нашли новую статую Сфинкса
В египетском Луксоре рабочие во время ремонта дороги обнаружили под землей новую статую Сфинкса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз.
Чиновник отметил, что статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.
Специалисты пока не торопятся извлекать древний памятник из земли, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений.
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