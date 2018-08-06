В Дамаске запустили программу помощи вернувшимся беженцам

Власти провинции Дамаск в Сирии запустили программу помощи вернувшимся беженцам, которые вынуждены были оставить свои дома на время, пока населенные пункты были захвачены террористами. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель губернатора провинции Ратеб Адас.

"Провинция делает все возможное для скорейшего возвращения беженцев на родину, в том числе из других стран. Мы запустили масштабную программу по восстановлению жилых домов и социальных учреждений, школ и больниц", — сказал Адас.

Он добавил, что вернувшиеся домой люди могут рассчитывать на материальную помощь. Кроме того, для жителей, чьи дома пришли в негодность из-за боевиков, предусмотрена выдача временного жилья и материальной помощи на восстановление своих квартир и домов.

Вынужденные переселенцы активно возвращаются на родину, получив известие о том, что в их городах стало безопасно. В частности, в город Блудан в провинции Дамаск уже вернулись 15 тысяч человек.