Армянские танкисты вышли в полуфинал проходящего в Алябино биатлона

Армянские танкисты вышли в полуфинал проходящего в Алябино танкового биатлона.

Как Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении, в последнем туре индивидуального зачета армянские танкисты соревновались с командами из Вьетнама, Киргизии и Мьянмы. Армянские танкисты поразили 5 из 5 мишеней. По итогам прошедших этапов армянская команда заняла 9 место в ряду 12 лучших и вышла в полуфинал.

Первое выступление в полуфинале состоится 8 августа, соперниками армянской команды станут танкисты из РФ, Венесуэлы и Монголии.