В ночь с 12-го на 13-е августа ожидается пик метеоритного потока Персеид. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщили в Бюраканской обсерватории.

Как известно, вращаясь по орбите вокруг солнца, Земля ежегодно проходит сквоз зоны скопления метеоритов, при этом в атмосфере Земли наблюдается «звездный дождь», или «звездопад».

«При прохождении через кольцо звездной пыли и осколков льда метеора Свифти-Тутли образуется поток Персеид, который называется так, поскольку, наблюдая с Земли, кажется, что звездопад исходит из созвездия Персея. Одновременно выпадают звездные дожди Акварид и Каприкорнид. Эти три потока различаются цветом: Персеиды – белые, Аквариды – синие, Каприкорниды – желто-оранжевые. В эти ночь в течение часа можно будет наблюдать 60-70 метеоритов, их будет много и в предыдущую и последующую ночи»,- сказано в сообщении.

Это удивительное явление можно будет наблюдать в следующие ночи августа: 11/12, 12/13 и 13/14. Следующая столь высокая активность Персеид ожидается в 2028 году.