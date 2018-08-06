Роухани согласился ответить на вопросы в парламенте о проблемах экономики Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани ответит на вопросы депутатов Меджлиса (парламента) об экономических проблемах государства. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство IRNA, говорится в послании Роухани, направленном спикеру парламента Али Лариджани.

"Для проведения допроса президента необходимо соблюдение как минимум двух пунктов: во-первых, это должно быть в рамках конституции; во-вторых, такой запрос должен быть направлен в правильное время", - написал в письме Роухани, отметив, что ни одно из этих требований не было выполнено. "Чтобы избежать любых разногласий между ветвями [власти] и проявить уважение к Исламскому консультативному совету, я в должное время поеду в Меджлис и отвечу на вопросы", - отметил президент.

1 августа агентство Mehr сообщило о том, что Лариджани заявил, что парламент дал Роухани месяц для того, чтобы отчитаться о предпринятых мерах для преодоления экономического кризиса. По его словам, "80 депутатов парламента настояли на отправке запроса президенту". Лариджани подчеркнул, что "такая процедура предусмотрена 88-й статьей конституции", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Депутаты требуют от президента прояснить политику регулирования цен на товары и валютного курса, меры по сокращению безработицы и рецессии.



