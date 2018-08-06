ABC: пожары на севере Калифорнии привели к гибели стажера-электрика

Природные пожары на севере американского штата Калифорния привели к гибели стажера-электрика. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на энергетическую компанию Pacific Gas and Electric.

По словам официального представителя этой компании Мелиссы Субботин, молодой стажер Джайрус Айета входил в состав группы электриков, восстанавливавших поврежденные линии электропередачи в зоне пожаров. Подробности произошедшего пока не уточняются.

По данным ABC, общее число жертв пожаров в Калифорнии возросло до семи человек.

Как информировал в воскресенье губернатор штата Джерри Браун, на территории Калифорнии зафиксировано в общем 17 крупных возгораний, охватывающих совокупную площадь 1,8 тыс. кв. км. Для борьбы с огнем мобилизовано более 14 тыс. пожарных из 18 американских штатов, а также Австралии и Новой Зеландии. Самое крупное возгорание называется "Карр" в округе Шаста - оно охватило территорию площадью 625,3 кв. км. Из-за возгорания эвакуированы почти 40 тыс. человек.