В результате несчастного случая скончался военнослужащий Армии обороны Арцаха

В результате несчастного случая скончался контрактный военнослужащий Армен Овакимян, Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

5 августа около 17:30 в результате несчастного случая (по предварительным данным во время плавания в озере) скончался контрактный военнослужащий одного из военных частей Армии обороны Армен Овакимян 1982 года рождения.

Для выяснения обстоятельств проводится следствие.