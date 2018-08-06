В результате несчастного случая скончался военнослужащий Армии обороны Арцаха
В результате несчастного случая скончался контрактный военнослужащий Армен Овакимян, Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.
5 августа около 17:30 в результате несчастного случая (по предварительным данным во время плавания в озере) скончался контрактный военнослужащий одного из военных частей Армии обороны Армен Овакимян 1982 года рождения.Для выяснения обстоятельств проводится следствие.
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