Замглавы Центробанка Ирана арестовали за спекуляции на валютном рынке

Заместитель главы ЦБ Ирана по делам торговли иностранной валютой Ахмад Арагчи заключен под стражу по обвинению в спекуляциях на валютном рынке. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на официального представителя судебной власти Исламской республики Иран Голяма Хосейна Мохсени Эжжеи.

По информации агентства, помимо Арагчи по этому же обвинению арестованы еще четыре человека. Как указывает AFP, в субботу глава ЦБ Абдольнасер Хеммати освободил Арагчи от занимаемой должности.

В последние дни обменный курс иранского риала на черном рынке достиг рекордных 120 тыс. за один доллар США, в то время как в конце мая он составлял 65 тыс. риалов за доллар. Это спровоцировало рост инфляции в стране и повышение цен на потребительские товары и топливо.