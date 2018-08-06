Саудовская Аравия высылает канадского посла

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии дало послу Канады в королевстве сутки на то, чтобы покинуть страну. На такой шаг Эр-Рияд пошел после призыва Оттавы освободить гражданских активисток, задержанных в королевстве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения. " Мы требуем от властей Саудовской Аравии немедленно отпустить их и всех других мирных борцов за права человека", - указано в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства ", - приводит заявление внешнеполитического ведомства Саудовское агентство печати. В нем сообщается, что Эр-Рияд отзывает своего посла для консультаций, объявляет главу дипмиссии Канады персоной нон грата и "приостанавливает новые торговые и финансовые операции с Канадой".



