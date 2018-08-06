Япония почтила минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Япония минутой молчания почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 73 года назад десятки тысяч жизней. Мемориальная церемония проходит в настоящее время в Парке Мира в центре Хиросимы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Минута молчания была по традиции объявлена по всей стране ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - в тот момент, когда 6 августа 1945 года над Хиросимой разорвалась бомба.

"Мы должны достичь мира, свободного от ядерного оружия. Отказ от ядерного вооружения должен стать ценностью, единой для всех людей во всем мире", - отметил в своем выступлении мэр города Кадзуми Мацуи.

Как сообщила администрация Хиросимы, в этом году в церемонии принимают участие представители 85 стран.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения.

AP Photo/Eugene Hoshiko