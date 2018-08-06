В Венесуэле после покушения на президента начали задерживать журналистов

После покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в стране начали задерживать журналистов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем Twitter сообщил Национальный союз работников печати.

Уточняется, что на данный момент задержаны 11 работников прессы, среди которых как представители национальных, так и иностранных СМИ. Некоторые были избиты или ограблены.

Ранее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Реверольрапортовал, что по делу о покушении задержаны шестеро подозреваемых, организаторы и исполнители опознаны. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».

Попытка покушения на Мадуро была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе.