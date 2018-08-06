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Очередь армянских грузовиков на КПП «Верхний Ларс» растянулась на 6-7 км


С 5-го августа на КПП «Верхний Ларс» - как с российской, так и с грузинской стороны, образовалась очередь армянских грузовиков, колонна растянулась на 6-7 км. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армен Памбухчян.

Он отмечает, что водители и предприниматели, которые, в том числе, перевозят скоропортящиеся грузы, требуют от соответствующих структур срочно решить проблему, так как их убытки удваиваются ежечасно.


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