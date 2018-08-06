Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 91 человека

Число погибших в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 91 человека и может вырасти. Об этом, как передает Арменпресс со ссылкой на агентство Associated Press (AP), в понедельник сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Ранее агентство Reuters сообщало о 82 погибших.

По словам Сутопо Нугрохо, ущерб, причиненный землетрясением на севере острова, оценивается как "массивный". В результате удара стихии оказались разрушены тысячи домов. В безопасные места были эвакуированы несколько тысяч человек, власти предупредили об угрозе цунами. Толчки ощущались и на острове Бали, который является наиболее популярным туристическим направлением, однако там разрушений зафиксировано не было.

Президент Индонезии Джоко Видодо отдал поручение кабмину, полиции и военнослужащим ускорить спасательную операцию, отмечает AP.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.





