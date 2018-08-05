В Швейцарских Альпах в результате крушения самолета  погибли 20 человек

В Швейцарии в результате крушения самолета Junkers 52 погибли 20 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции кантона Граубюнден.

"В результате катастрофы самолета Junkers погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и 9 женщин", - отметил представитель полиции.

По данным полиции, самолет Junkers 52 1939 года выпуска, следовавший из Локарно в Дюбердорф, потерпел крушение на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2540 м. Экипаж не подавал сигнала бедствия.

Как сообщила полиция, разбившийся самолет не был оснащен черными ящиками. Это обстоятельство, по словам полицейских, осложнит расследование. Вместе с тем следователи исключают версию его столкновения с воздушным объектом или взрыва на борту. Не рассматриваются в качестве причины крушения и климатические условия - в последнее время в Швейцарии стоит благоприятная погода.

Коллекционный самолет принадлежал Ассоциации друзей швейцарской воздушной армии (JU-Air). Самолет был приобретен в 1981 году, на нем периодически совершались полеты над Альпами.