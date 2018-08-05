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В Ластивере пропал участник похода


5 августа  в 17:04 часов  в  службу  911 МЧС РА поступило сообщение о том, что  в зоне  отдыха  Ластивер общины  Енокаван Тавушской области пропал участник  группы из 15, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

МЧС предоставит дополнительную информацию.




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