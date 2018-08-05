В Ластивере пропал участник похода

5 августа в 17:04 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что в зоне отдыха Ластивер общины Енокаван Тавушской области пропал участник группы из 15, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

МЧС предоставит дополнительную информацию.