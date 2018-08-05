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ДТП  на Дилижанском серпантине


5 августа  в 10:34 часов  в  службу  911 МЧС РА поступило сообщение о том, что на Дилижанском повороте произошло ДТП, машина перевернулась в  овраг, нужна  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на 95 км трассы М-4 Ереван-Дилижан автомобиль Mercedes (водитель Р.Х., 1972 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся в овраг.

Сотрудники скорой  помощи оказали на месте первую медпомощь водителю, который отказался от госпитализации.

Спасатели обесточили машину, завинтили газовый баллон и с помощью спецтехники вытащили машину  наверх.




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