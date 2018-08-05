ДТП  на Дилижанском серпантине

5 августа в 10:34 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что на Дилижанском повороте произошло ДТП, машина перевернулась в овраг, нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на 95 км трассы М-4 Ереван-Дилижан автомобиль Mercedes (водитель Р.Х., 1972 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся в овраг.

Сотрудники скорой помощи оказали на месте первую медпомощь водителю, который отказался от госпитализации.

Спасатели обесточили машину, завинтили газовый баллон и с помощью спецтехники вытащили машину наверх.