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Пожар, возникший из-за утечки газа из баллона, потушен


5 августа  в 09:58 часов  в  службу  911 МЧС РА поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №67 в 9-м Норкском массиве горит газовый баллон.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы  МЧС РА и автолестница.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, выяснилось, что пожар возник  на  балконе. Огонь был купирован в 10:11 часов, потушен - в 10:13. Сгорел газ из 3-килограммового баллона и деревянный шкаф (около 1 кв/м).

 




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