Пожар, возникший из-за утечки газа из баллона, потушен

5 августа в 09:58 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №67 в 9-м Норкском массиве горит газовый баллон.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА и автолестница.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, выяснилось, что пожар возник на балконе. Огонь был купирован в 10:11 часов, потушен - в 10:13. Сгорел газ из 3-килограммового баллона и деревянный шкаф (около 1 кв/м).