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В первом  государственном  Кукольном  театре Армении начался новый сезон


5 августа первый государственный Кукольный театр Армении начал новый сезон. В Кукольном театре  им.Алиханяна в Гюмри  83-й сезон начался постановкой «Барекендан».

Как  сообщила Арменпресс постановщик Армине  Манукян, такого начала сезона  давно не  было.

В 1935г. в  зале  Армфилармонии в  Ленинакане  началась деятельность кукольного театра.

Спустя  83 года здесь изменилось почти все – территория, название, репертуар. Не изменилась только сверхзадача – система ценностей и доступность классики для  детского сознания. 

Говоря о проблемах, директор отметила необходимость ремонта и внутренней  отделки. «Ремонта  не  было более 30 лет. Сердце разрывается, когда смотришь на стены. Как  детский театр  он в  ужасном состоянии. Пытаемся найти спонсоров, чтобы  как-то привести театр в чувство», - сказала она.

 




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