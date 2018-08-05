В первом  государственном  Кукольном  театре Армении начался новый сезон

5 августа первый государственный Кукольный театр Армении начал новый сезон. В Кукольном театре им.Алиханяна в Гюмри 83-й сезон начался постановкой «Барекендан».

Как сообщила Арменпресс постановщик Армине Манукян, такого начала сезона давно не было.

В 1935г. в зале Армфилармонии в Ленинакане началась деятельность кукольного театра.

Спустя 83 года здесь изменилось почти все – территория, название, репертуар. Не изменилась только сверхзадача – система ценностей и доступность классики для детского сознания.

Говоря о проблемах, директор отметила необходимость ремонта и внутренней отделки. «Ремонта не было более 30 лет. Сердце разрывается, когда смотришь на стены. Как детский театр он в ужасном состоянии. Пытаемся найти спонсоров, чтобы как-то привести театр в чувство», - сказала она.