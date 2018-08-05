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Проведение американо-иранских переговоров на высшем уровне зависит от Тегерана —  Дональд Трамп


Проведение американо-иранских переговоров на высшем уровне зависит от Тегерана, написал в Twitter  президент США Дональд Трамп.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  ТАСС,  Трамп, в  частности, написал: "Иран и его экономика становятся все хуже и быстрыми темпами! Встречусь или не встречусь  с президентом Ирана, это неважно - все зависит от них!"

Трамп 30 июля заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. Позднее госсекретарь Майкл Помпео отметил, что одобрит идею главы Белого дома в том случае, если Тегеран все же выполнит ряд предварительных условий. 

Однако 31 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт пояснила, что шеф американской дипломатии поддерживает предложение главы государства. Вместе с тем официальный представитель внешнеполитического ведомства указала, что пока не намечено никаких двусторонних встреч и телефонных переговоров.

Сам Трамп 1 августа выразил мнение, что Тегеран в обозримом будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном, однако заявил, что его устроит и сценарий, при котором Иран откажется от контактов.




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