Проведение американо-иранских переговоров на высшем уровне зависит от Тегерана, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Трамп, в частности, написал: "Иран и его экономика становятся все хуже и быстрыми темпами! Встречусь или не встречусь с президентом Ирана, это неважно - все зависит от них!"

Трамп 30 июля заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. Позднее госсекретарь Майкл Помпео отметил, что одобрит идею главы Белого дома в том случае, если Тегеран все же выполнит ряд предварительных условий.

Однако 31 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт пояснила, что шеф американской дипломатии поддерживает предложение главы государства. Вместе с тем официальный представитель внешнеполитического ведомства указала, что пока не намечено никаких двусторонних встреч и телефонных переговоров.

Сам Трамп 1 августа выразил мнение, что Тегеран в обозримом будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном, однако заявил, что его устроит и сценарий, при котором Иран откажется от контактов.