Общественная  критика важна в  нашей работе  — Георгий  Аветисян

В Цахкадзоре прошел двухдневный семинар на тему «Проблемы сферы безопасности продуктов питания».

По словам главы Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Георгия Аветисяна, сфера обширна, и общественность должна с пониманием относиться к ее проблемам. «Общественная критика важна в нашей работе, но она не должна негативно отражаться на ней», — как передает Арменпресс , сказал Георгий Аветисян.

Он отметил также, что решена проблема верификации. «Верифицация – это лабораторный методика распознавания, подтверждения – то есть данный объект должен подтвердить, что обладает всеми ресурсами. Мы решили этот вопрос», - сказал он.

Начальник службы безопасности и качества продуктов Ваге Даниелян обратился к техническому регламенту ЕАЭС. он отметил, что в сознание граждан нужно внедрить элементарные правила безопасности продуктов.

Даниелян утверждает, что производитель должен твердо знать и соблюдать правила ЕАЭС. «К примеру, производитель хлебных продуктов должен твердо усвоить эти правила, понять свои функции и только после этого приступить к производству продукции», - сказал он.

По словам главы центра оценки рисков питания Центра экологоноосферы НАН РА Давида Пипояна, не столь важно, сколько производится, сколь важно – как это доходит до потребителя. «Например, в процессе хлебопечения все производится по правилам, а вот снабженец довозит продукт на автомобиле и вносит в магазин в руках», - добавил он.