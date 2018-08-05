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Общественная  критика важна в  нашей работе  — Георгий  Аветисян


В  Цахкадзоре прошел двухдневный  семинар на тему «Проблемы  сферы  безопасности продуктов питания».

По словам главы  Инспекционного органа по безопасности продуктов  питания  Георгия  Аветисяна, сфера  обширна, и общественность должна с пониманием относиться к  ее проблемам. «Общественная  критика важна в  нашей работе, но она  не  должна негативно отражаться на ней»,  — как  передает Арменпресс ,  сказал Георгий  Аветисян.

Он отметил также, что решена  проблема  верификации. «Верифицация – это лабораторный методика распознавания, подтверждения – то есть данный объект должен подтвердить, что обладает всеми ресурсами. Мы  решили этот вопрос», - сказал он.

Начальник  службы безопасности и качества продуктов Ваге Даниелян обратился к  техническому  регламенту  ЕАЭС. он отметил, что в сознание  граждан нужно внедрить элементарные правила безопасности продуктов.

Даниелян утверждает, что производитель должен твердо знать и соблюдать правила ЕАЭС. «К примеру, производитель хлебных продуктов должен твердо усвоить эти правила, понять свои функции и только после  этого приступить к  производству продукции», - сказал он.

По словам главы центра оценки рисков питания  Центра экологоноосферы  НАН РА Давида Пипояна, не столь важно, сколько производится, сколь важно – как это доходит до потребителя. «Например, в процессе  хлебопечения все  производится по правилам, а  вот снабженец довозит продукт на  автомобиле  и вносит в  магазин в руках», - добавил он.

 




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