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Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину


Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту
России Владимиру Путину в связи с крушением вертолета Ми-8. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,
В Армении с глубокой печалью восприняли трагическую новость о крушении
вертолета МИ-8 в Красноярском крае, в результате которого погибли пассажиры и члены экипажа.

Выражаю искренние соболезнования Вам и всем россиянам в Вашем лице, и прошу передать мои соболезнования родственникам и друзьям жертв”.

 




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