Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту

России Владимиру Путину в связи с крушением вертолета Ми-8. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

В Армении с глубокой печалью восприняли трагическую новость о крушении

вертолета МИ-8 в Красноярском крае, в результате которого погибли пассажиры и члены экипажа.

Выражаю искренние соболезнования Вам и всем россиянам в Вашем лице, и прошу передать мои соболезнования родственникам и друзьям жертв”.