В ближайшие дни дожди продолжатся
МЧС РА представило прогноз погоды на ближайшие 5 дней.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, 5 августа вечером в значительной части районов, 6-10 августа – в северных районах вечером и ночью, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.
Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
В Ереване 5 августа, 6-10 августа вечером – в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с.
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