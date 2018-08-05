В  ближайшие  дни дожди продолжатся

МЧС РА представило прогноз погоды на ближайшие 5 дней.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, 5 августа вечером в значительной части районов, 6-10 августа – в северных районах вечером и ночью, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В Ереване 5 августа, 6-10 августа вечером – в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с.