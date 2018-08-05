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В  ближайшие  дни дожди продолжатся


МЧС РА представило прогноз погоды  на ближайшие  5  дней.

Как  сообщили Арменпресс  в  пресс-службе МЧС РА, 5  августа  вечером  в значительной части районов, 6-10  августа – в северных районах вечером и ночью,  ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

Ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с, во время грозы  возможно усиление ветра до 15-20  м/с.

В Ереване 5  августа,    6-10  августа вечером – в отдельных районах ожидаются дожди и грозы.  Во  время грозы  возможно усиление ветра до 18-20  м/с.

 




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