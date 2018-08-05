Из-за  камнепада закрыт отрезок дороги Հ-3, ведущей к  храму  Гегард

Возобновились работы по очистке дороги в конце села Гохт (Котайкская область), где произошел камнепад, в результате чего завалило дорогу к храму Гегард.

Как сообщили Арменпресс из МС РА, 5 августа в 09:45 часов на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы, оперативные группы ЦКУ и областного управления МЧС.

В службу 911 МЧС РА 4 августа в 06:28 часов поступило сообщение о том, что в конце села Гохт (Котайкская область) произошел камнепад, в результате которого завалило дорогу к храму Гегард и нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы, оперативные группы ЦКУ и областного управления МЧС.

На месте были также министр ЧС Рачья Ростомян и директор Спасательной службы МЧС полковник с/с Артак Наапетян.

Выяснилось, что с соседнего склона (около 60 м длины, 10 м ширины и 8 м высоты) дорогу от села Гохт до храма Гегард завалило камнями, есть и неупавшие ослабленные глыбы.

С 13:55 до 02:22 часов спасатели осуществляли дежурство и помогали во взрывных работах по устранению опасных глыб, которые проводили ООО «Нютехшин», ООО «Котайкская ДСС».

В 01:10 часов работы были приостановлены.