Из-за камнепада закрыт отрезок дороги Հ-3, ведущей к храму Гегард
Возобновились работы по очистке дороги в конце села Гохт (Котайкская область), где произошел камнепад, в результате чего завалило дорогу к храму Гегард.
Как сообщили Арменпресс из МС РА, 5 августа в 09:45 часов на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы, оперативные группы ЦКУ и областного управления МЧС.
В службу 911 МЧС РА 4 августа в 06:28 часов поступило сообщение о том, что в конце села Гохт (Котайкская область) произошел камнепад, в результате которого завалило дорогу к храму Гегард и нужна помощь спасателей.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы, оперативные группы ЦКУ и областного управления МЧС.
На месте были также министр ЧС Рачья Ростомян и директор Спасательной службы МЧС полковник с/с Артак Наапетян.
Выяснилось, что с соседнего склона (около 60 м длины, 10 м ширины и 8 м высоты) дорогу от села Гохт до храма Гегард завалило камнями, есть и неупавшие ослабленные глыбы.
С 13:55 до 02:22 часов спасатели осуществляли дежурство и помогали во взрывных работах по устранению опасных глыб, которые проводили ООО «Нютехшин», ООО «Котайкская ДСС».
В 01:10 часов работы были приостановлены.