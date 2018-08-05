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Из-за  камнепада закрыт отрезок дороги Հ-3, ведущей к  храму  Гегард


Возобновились работы  по очистке дороги в  конце  села Гохт (Котайкская область), где  произошел камнепад, в  результате чего завалило дорогу к  храму  Гегард.

Как  сообщили Арменпресс из МС РА, 5 августа в 09:45 часов на место  выехал   боевой расчет пожарно-спасательной службы, оперативные группы ЦКУ и областного управления  МЧС.    

В службу  911 МЧС РА 4 августа  в 06:28 часов  поступило сообщение  о том, что в  конце  села Гохт (Котайкская область) произошел камнепад, в  результате которого завалило дорогу к  храму  Гегард  и нужна  помощь спасателей.    

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы, оперативные группы ЦКУ и областного управления  МЧС.

На месте  были также министр ЧС Рачья Ростомян и директор Спасательной  службы  МЧС полковник с/с Артак  Наапетян.

Выяснилось, что с соседнего склона (около 60 м длины, 10 м ширины и 8 м высоты)  дорогу  от села  Гохт до  храма Гегард завалило камнями, есть и неупавшие ослабленные  глыбы.  

С 13:55 до 02:22 часов спасатели осуществляли дежурство и помогали во  взрывных работах по устранению  опасных  глыб, которые  проводили ООО «Нютехшин», ООО «Котайкская ДСС».

В 01:10 часов работы  были приостановлены.




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