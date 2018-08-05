Президент РА выразил соболезнование  по поводу  смерти академика Сергея  Амбарцумяна

Президент РА Армен Саркисян направил послание по случаю смерти академика Сергея Амбарцумяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине академика НАН РА, иностранного члена АН РФ, ученого с мировым именем, опытного организатора науки и образования, государственного и общественного деятеля Сергея Амбарцумяна.

Образ академика Амбарцумяна – прекрасного человека и гражданина, выдающегося ученого и педагога – дорог нам. Его вклад в науку достоин поклонения и переполняет гордостью наши сердца.

Трудно переоценить вклад Сергея Амбарцумяна в создание и развитие армянской школы механики, в создание Института математики, а также механики АН Армянской ССР.

Высокой оценки и уважения достойна его многолетняя педагогическая деятельность, которую ученый осуществлял с честью и большой ответственностью, в течение десятилетий передавая молодому поколению лучшие традиции фундаментальной науки. Значителен вклад Амбарцумяна как организатора науки и научных исследований, который он внес в годы работы в Национальной академии наук и в Ереванском государственном университете.

Сергей Амбарцумян был и выдающимся государственным и общественным деятелем. Будучи депутатом Верховного совета Армении, а также членом президиума ВС СССР, он с неизменной преданностью и достоинством непреклонно защищал национальные интересы Армении, особенно в вопросе Арцаха.

Глубоко соболезную семье, родным и коллегам Сергея Амбарцумяна.

Честный, яркий образ выдающегося государственного деятеля, ученого и гражданина навсегда останется в памяти поколений».