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Президент РА выразил соболезнование  по поводу  смерти академика Сергея  Амбарцумяна


Президент РА Армен Саркисян направил послание  по случаю  смерти академика Сергея  Амбарцумяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в  послании говорится:

«С глубокой скорбью воспринял весть о  кончине  академика НАН РА, иностранного члена АН РФ, ученого с  мировым именем,  опытного организатора науки и образования, государственного и общественного деятеля Сергея   Амбарцумяна.

Образ академика Амбарцумяна – прекрасного человека и гражданина, выдающегося ученого и педагога – дорог нам. Его  вклад в  науку достоин поклонения и переполняет гордостью наши сердца.

Трудно переоценить вклад Сергея  Амбарцумяна в  создание  и развитие  армянской школы  механики, в  создание Института математики, а  также механики АН Армянской ССР.

Высокой оценки и уважения  достойна  его многолетняя педагогическая деятельность, которую ученый осуществлял с честью и большой  ответственностью, в  течение  десятилетий  передавая молодому  поколению лучшие традиции фундаментальной науки. Значителен  вклад  Амбарцумяна как  организатора  науки и научных исследований, который он внес в годы  работы  в Национальной  академии наук  и в Ереванском государственном университете. 

Сергей  Амбарцумян был и выдающимся государственным и общественным деятелем. Будучи  депутатом Верховного совета  Армении, а также  членом  президиума ВС СССР,  он с  неизменной  преданностью и достоинством непреклонно защищал национальные  интересы  Армении, особенно в  вопросе  Арцаха.

Глубоко соболезную семье, родным и коллегам Сергея Амбарцумяна.

Честный, яркий образ  выдающегося государственного деятеля, ученого и гражданина навсегда останется в памяти поколений».

 




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