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Спасатели обесточили попавшую в  ДТП  машину


5 августа  в  06:02 часов  в  службу  911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что на ул.Чаренца, перед зданием ЕГУ, произошло ДТП: автомобиль врезался  в  заграждение,  есть пострадавшие, заметна  утечка газа, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на перекрестке улиц  Чаренца и Гераци  автомобиль BMW (водитель М.М.)  врезался в  бетонное заграждение, а затем – в фонарный столб. Пострадавших нет. Спасатели обесточили попавшую в  ДТП  машину..

 

 




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