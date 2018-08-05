5 августа в 06:02 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что на ул.Чаренца, перед зданием ЕГУ, произошло ДТП: автомобиль врезался в заграждение, есть пострадавшие, заметна утечка газа, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на перекрестке улиц Чаренца и Гераци автомобиль BMW (водитель М.М.) врезался в бетонное заграждение, а затем – в фонарный столб. Пострадавших нет. Спасатели обесточили попавшую в ДТП машину..