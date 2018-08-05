Возобновились поиски пропавшего на  Севане гражданина

Спасатели Гегаркуникского управления Спасательной службы 5 августа в 10:29 часов возобновили поиски пропавшего гражданина.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехал боевой расчет особого отряда водных спасателей МЧС РА.

3 августа в 14:27 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение, что 4 человека в надувной лодке отплыли от берега близ села Шоржа и не могут вернуться, нужна помощь.

На место выехала оперативная группа спецотряда Спасательной службы МЧС и боевой расчет.

Спасатели вытащили из воды Ж.Ш. (1987 г/р), А.Ш (2014 г/р), Э.С. (2007 г/р) и Г.Д. (2007 г/р). оказалось, что Н.Ш. (1975 г/р) пытался вплавь прийти на помощь, но назад не вернулся. Спасатели продолжили поиски Н.Ш.

Пропавший гражданин – житель Ванадзора Нвер Шахназарян (1975 г/р). Очевидцы утверждают, что видели Шахназаряна 3 августа в полдень – в 20 м от берега, затем он пропал.