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Возобновились поиски пропавшего на  Севане гражданина


Спасатели  Гегаркуникского управления Спасательной службы 5  августа  в 10:29 часов возобновили поиски пропавшего гражданина.

Как  сообщили Арменпресс   в МЧС РА, на место выехал боевой расчет особого отряда водных спасателей  МЧС РА.

 

3 августа в 14:27 часов в службу  911 МЧС РА  поступило сообщение, что 4 человека в надувной лодке  отплыли от берега  близ села Шоржа и не  могут вернуться, нужна  помощь.

На место выехала оперативная группа спецотряда  Спасательной службы  МЧС и боевой расчет.

Спасатели вытащили из воды Ж.Ш. (1987 г/р), А.Ш (2014 г/р), Э.С. (2007 г/р) и Г.Д. (2007 г/р). оказалось, что Н.Ш. (1975 г/р)  пытался вплавь  прийти на помощь, но назад не  вернулся. Спасатели продолжили поиски Н.Ш.

Пропавший гражданин – житель Ванадзора Нвер Шахназарян (1975 г/р). Очевидцы утверждают, что видели Шахназаряна 3 августа в полдень – в 20 м от берега, затем он пропал.




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