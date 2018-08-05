Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

 «Арсенал» одержал победу над «Лацио»


Лондонский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл римский «Лацио».

Как  передает Арменпресс , на 18 минуте  состоявшегося в Стокгольме  матча  отличился Нельсон Райсс из Arsenal-а. а  на  64  минуте — вышедший  на  замену  Пьер-Эмерик Обамейанг. В  итоге Arsenal победил со счетом 2:0.

Член национальной  сборной  Армении Генрих Мхитарян не был объявлен в  стартовом составе, но вышел на замену  на  64  минуте.

 

 




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