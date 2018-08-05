 «Арсенал» одержал победу над «Лацио»

Лондонский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл римский «Лацио».

Как передает Арменпресс , на 18 минуте состоявшегося в Стокгольме матча отличился Нельсон Райсс из Arsenal-а. а на 64 минуте — вышедший на замену Пьер-Эмерик Обамейанг. В итоге Arsenal победил со счетом 2:0.

Член национальной сборной Армении Генрих Мхитарян не был объявлен в стартовом составе, но вышел на замену на 64 минуте.