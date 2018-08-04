Вараздат Ароян пропустил очередную игру «Урала»
Член национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян пропустил очередную игру «Урала».
Как передает Арменпресс, во 2 туре первенства России екатеринбургский «Урал» принимал у себя команду «Краснодар» и проиграл ему со счетом 1:2.
Вараздат Ароян был заявлен в стартовом составе, но остался сидеть на скамейке запасных.
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