Член национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян пропустил очередную игру «Урала».

Как передает Арменпресс, во 2 туре первенства России екатеринбургский «Урал» принимал у себя команду «Краснодар» и проиграл ему со счетом 1:2.

Вараздат Ароян был заявлен в стартовом составе, но остался сидеть на скамейке запасных.