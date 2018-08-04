Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Вараздат Ароян пропустил очередную игру «Урала»


Член национальной  сборной  Армении по футболу Вараздат Ароян пропустил очередную игру  «Урала».

Как  передает Арменпресс, во 2  туре  первенства России екатеринбургский «Урал» принимал у  себя  команду «Краснодар» и проиграл ему  со счетом 1:2.

Вараздат Ароян был заявлен в  стартовом составе, но остался сидеть на скамейке запасных.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации