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Ушел из жизни академик НАН РА Сергей Амбарцумян — похороны состоятся 7 августа


Президиум НАН РА  с  глубоким прискорбием сообщает, что на 87 году  жизни скончался академик НАН РА, иностранный член АН РФ, ученый с  мировым именем, один из основателей  армянской школы механики, опытный организатор науки и образования, государственный и общественный деятель Сергей  Александрович  Амбарцумян. 

Как  сообщили Арменпресс в НАН РА, для  организации похорон создана правительственная комиссия.

Панихида состоится  6 августа  в 18:00 в церкви Св. Ованеса  в  Конде. Похороны – 7 августа в   14:00 часов, из  здания Академии наук. 

Первые  же  труды  Сергея Амбарцумяна привлекли внимание  мировой научной  общественности и заложили основы армянской школы  механики.  Основные исследования в области механики твёрдого тела. Разработал динамику неоднородной оболочки с анизотропными слоями в условиях нелинейной упругости в нестационарном температурном поле. Работал над вопросами уточнения классической теории оболочек. Изучил  линейную теорию анизотропных оболочек. Развил теорию устойчивости тонкостенных прямолинейных стержней и анизотропных пластин.

Велика роль Амбарцумяна в общественной  жизни Армении. В 1975-1980гг.  был депутатом Верховного совета  Армении , с 1989 – членом прем президиума ВС СССР, и  неизменно защищал интересы  Армении. 

Сергей  Амбарцумян был удостоен высоких наград: ордена Ленина,  ордена  Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени, ордена “Знак Почета”, орденаСв.Саак - Св. Месроп, ордена  Яна Коменского,  медали имени А.И. Вавилова, медали "Борец за мир", медали "Дружба",медали университета Монпелье,Большой золотой медали Международной инженерной академии  и др.

 




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