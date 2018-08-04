Ушел из жизни академик НАН РА Сергей Амбарцумян — похороны состоятся 7 августа

Президиум НАН РА с глубоким прискорбием сообщает, что на 87 году жизни скончался академик НАН РА, иностранный член АН РФ, ученый с мировым именем, один из основателей армянской школы механики, опытный организатор науки и образования, государственный и общественный деятель Сергей Александрович Амбарцумян.

Как сообщили Арменпресс в НАН РА, для организации похорон создана правительственная комиссия.

Панихида состоится 6 августа в 18:00 в церкви Св. Ованеса в Конде. Похороны – 7 августа в 14:00 часов, из здания Академии наук.

Первые же труды Сергея Амбарцумяна привлекли внимание мировой научной общественности и заложили основы армянской школы механики. Основные исследования в области механики твёрдого тела. Разработал динамику неоднородной оболочки с анизотропными слоями в условиях нелинейной упругости в нестационарном температурном поле. Работал над вопросами уточнения классической теории оболочек. Изучил линейную теорию анизотропных оболочек. Развил теорию устойчивости тонкостенных прямолинейных стержней и анизотропных пластин.

Велика роль Амбарцумяна в общественной жизни Армении. В 1975-1980гг. был депутатом Верховного совета Армении , с 1989 – членом прем президиума ВС СССР, и неизменно защищал интересы Армении.

Сергей Амбарцумян был удостоен высоких наград: ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени, ордена “Знак Почета”, орденаСв.Саак - Св. Месроп, ордена Яна Коменского, медали имени А.И. Вавилова, медали "Борец за мир", медали "Дружба",медали университета Монпелье,Большой золотой медали Международной инженерной академии и др.