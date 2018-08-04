АРФД не считает неуместным подписание дашнакскими депутатами прошения об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна

Верховный орган АРФД не видит ничего неуместного в том, чтобы депутаты фракции присоединились к сбору подписей об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна, добавив, что эта позиция вполне укладывается в логику заявления АРФД.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном АРФД сообщении.

«Адвокаты Роберта Кочаряна представили в Апелляционный уголовный суд иск об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Многие депутаты представили гарантии. В отношении этого процесса АРФД занимает следующую позицию:

Дело по событиям 1-2 марта должно быть раскрыто полностью – при объективном, беспристрастном и всестороннем расследовании, с привлечением всех без исключения участников, а не одной стороны. В этом смысле обвинения, предъявленные Роберту Кочаряну и ряду высокопоставленных чиновников, и меры пресечения в их отношении оставляют впечатление выборочного правосудия и пристрастного расследования. И это тревожит. И дело не том, виновен или нет Роберт Кочарян и другие. Перед законом равны все. И в случае доказательства вины должны быть наказаны все. В новой Армении правосудие ни при каких обстоятельствах не должно быть пристрастным», - говорится в документе.