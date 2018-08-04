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АРФД не считает неуместным подписание дашнакскими депутатами прошения об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна


Верховный орган АРФД не видит ничего неуместного в  том, чтобы  депутаты фракции присоединились к  сбору  подписей об изменении меры пресечения  в  отношении Кочаряна, добавив, что эта  позиция вполне укладывается в логику заявления АРФД.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном АРФД сообщении.

«Адвокаты  Роберта  Кочаряна  представили в Апелляционный уголовный суд  иск об  изменении  меры пресечения  в  отношении Кочаряна. Многие  депутаты  представили гарантии. В отношении этого процесса АРФД занимает следующую позицию:

Дело по событиям 1-2 марта должно быть раскрыто полностью – при объективном, беспристрастном и всестороннем расследовании, с привлечением всех без исключения участников, а не  одной  стороны. В этом смысле обвинения, предъявленные  Роберту  Кочаряну  и ряду высокопоставленных чиновников, и меры  пресечения в их отношении   оставляют впечатление  выборочного правосудия  и  пристрастного расследования. И это тревожит. И дело не том, виновен или нет Роберт Кочарян и другие. Перед законом равны все. И в случае доказательства вины должны быть наказаны  все. В  новой Армении правосудие  ни при каких обстоятельствах не  должно быть пристрастным», - говорится в  документе.

 

 

 




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