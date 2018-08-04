В Минобороны РА обсуждались пути повышения уровня профессиональной подготовки подразделений ВС

В Административном корпусе МО РА 4 августа состоялось очередное заседание коллегии при министре обороны РА.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны. На заседании обсуждались пути повышения уровня профессиональной подготовки подразделений ВС.

«В докладах была представлена работа по усовершенствованию профессионально-тактической подготовки и боеспособности личного состава, ход текущих и результаты проведенных мероприятий, существующие проблемы и пути их решения. Даны соответствующие поручения», - говорится в сообщении.