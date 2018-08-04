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В Минобороны РА обсуждались пути повышения уровня профессиональной подготовки подразделений ВС


В  Административном корпусе МО РА 4  августа состоялось очередное  заседание  коллегии при министре  обороны РА.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится  в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны. На заседании обсуждались пути повышения  уровня  профессиональной подготовки подразделений ВС.

«В докладах  была  представлена работа по усовершенствованию профессионально-тактической подготовки и боеспособности личного состава,  ход текущих и результаты  проведенных мероприятий, существующие  проблемы  и пути их решения. Даны  соответствующие  поручения», - говорится в  сообщении.

 




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