Пятеро из 15 вахтовиков, погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае, были работниками компании "РН-Ванкор" (дочернее предприятие "Роснефти").

Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС представитель компании.

"Пять погибших "наших" было, и остальные - подрядчики, плюс три члена экипажа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что работники были из разных регионов РФ.

Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, совершавший рейс по маршруту Ванкор - Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе, на северо-западе Красноярского края недалеко от точки взлета. По предварительной информации, он задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров - работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций, все они погибли.