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Пятеро из 15 погибших при крушении Ми-8 работали в компании "РН-Ванкор"


Пятеро из 15 вахтовиков, погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае, были работниками компании "РН-Ванкор" (дочернее предприятие "Роснефти").

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС представитель компании.

"Пять погибших "наших" было, и остальные - подрядчики, плюс три члена экипажа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что работники были из разных регионов РФ.

Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, совершавший рейс по маршруту Ванкор - Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе, на северо-западе Красноярского края недалеко от точки взлета. По предварительной информации, он задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров - работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций, все они погибли.

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон

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