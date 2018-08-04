Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к выполнению служебных обязанностей (обновление)

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров вернулся 4 августа в Москву и приступил к выполнению служебных обязанностей.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,об этом сообщил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов.

"Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 4 августа вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме", - сказал он.

Зайнетдинов также сообщил, что генсек ОДКБ не будет комментировать ход следствия в отношении него в Армении, чтобы не нанести ущерб имиджу своей страны.

"Официальной информации о ходе следствия в секретариате организации нет, - сказал собеседник агентства. - Генеральный секретарь ОДКБ считает, что это внутреннее дело Армении. Давать каких-либо комментариев на этот счет он не намерен, так как это может нанести ущерб имиджу его страны".

1 марта 2008г. Юрий Хачатуровзанимал пост замминистра обороны РА. На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении.Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя в 2008г. В том же обвиняется и экс-замминистра обороны Микаел Арутюнян. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Хачатуров освобожден под залог в 5 млндрамов.