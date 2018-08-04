Эрдоганнамерен заморозить счета глав Минюста и МВД США

Власти Турции намерены заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Эрдоган также подчеркнул, что действия США по делу американского пастора ЭндрюБрансона не соответствуют уровню стратегического партнерства.

"Это проявление серьезного неуважения к Турции", - отметил он.

Министерство финансов США 1 августа ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции АбдулхамитаГюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ограничения были введены по указанию президента США Дональда Трампа.Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции и призвало от него отказаться, предупредив, что такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ.