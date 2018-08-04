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Серж Танкян – лауреат премии ANCA People’s Champion


Западное  правление  Армянского национального комитета  Америки (ANCA) сообщило, что  музыкант, политический активист, солист всемирно известной  рок-группы  Systemof a Down Серж Танкян  7 октября будет удостоен премии ANCA People’s Champion.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта  ANCA.

«Серж Танкян  использует свою силу  и  необыкновенный голос в привлечении внимания  мировой общественности к  Армянскому  вопросу. Учитывая его многолетние  усилия в этом деле, а также его вдохновляющую деятельность в ходе  бархатной  революции в  Армении, Серж Танкян бесспорно достоин премии  ANCAPeople’sChampion», - сказала глава Западного  правление  Армянского национального комитета  Америки Нора Овсепян.

Узнав  об этом, Танкян выразил свою признательность: «Для  меня  большая часть стать лауреатом премии  ANCAPeople’sChampion. Я долгие  годы сотрудничал  с ANCA в деле признания  Геноцида армян и считаю их работу  удавшейся и результативной. Мы  прошли долгий  путь, и я вполне доволен нашими достижениями».

 




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