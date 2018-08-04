Серж Танкян – лауреат премии ANCA People’s Champion

Западное правление Армянского национального комитета Америки (ANCA) сообщило, что музыкант, политический активист, солист всемирно известной рок-группы Systemof a Down Серж Танкян 7 октября будет удостоен премии ANCA People’s Champion.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта ANCA.

«Серж Танкян использует свою силу и необыкновенный голос в привлечении внимания мировой общественности к Армянскому вопросу. Учитывая его многолетние усилия в этом деле, а также его вдохновляющую деятельность в ходе бархатной революции в Армении, Серж Танкян бесспорно достоин премии ANCAPeople’sChampion», - сказала глава Западного правление Армянского национального комитета Америки Нора Овсепян.

Узнав об этом, Танкян выразил свою признательность: «Для меня большая часть стать лауреатом премии ANCAPeople’sChampion. Я долгие годы сотрудничал с ANCA в деле признания Геноцида армян и считаю их работу удавшейся и результативной. Мы прошли долгий путь, и я вполне доволен нашими достижениями».