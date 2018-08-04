ССС представила основания для обвинения Армена Геворкяна — материалы прикреплены к уголовному делу по 1 марта

В Специальной следственной службе 3 августа и возбуждено уголовное делопо ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса, которое прикреплено к уголовному делу по 1 марта.

В тот же день в рамках упомянутого дела Армену Геворгяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса в том, что он, с февраля-2006 по 21 апреля 2008г. занимая должность главы аппарата президента РА, использовав официальное положение с целью воспрепятствования осуществлению правосудия, вмешался в судебный процесс. Об этом Арменпресс сообщили в ССС.

В сообщении говорится: «В частности, в промежуток времени с 28 февраля по 8 марта 2008г. на основании заявлений кандидатов в президенты Тиграна Карапетяна и Левона Тер-Петросяна к рассмотрению было принято дело об обжаловании решения ЦИК РА 24-Ա от 24 февраля 2008г. «О выборах Президента».

С целью воспрепятствования осуществлению правосудия, использовав служебное положение, Армен Геворкян в начале марта 2008г., до вынесения Конституционным судом решения по этому делу, послал к судье Конституционного суда брата последнего, работающего в Контрольной службе президента, которому приказал передать, что необходимо принять решение о том, что результаты выборов остаются неизменными».

В отношении Армена Геворкяна в качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.