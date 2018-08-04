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ССС представила основания для обвинения Армена Геворкяна — материалы прикреплены к уголовному делу по 1 марта


В  Специальной следственной службе 3 августа  и возбуждено уголовное  делопо ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса, которое прикреплено к  уголовному  делу  по 1 марта.

В тот же  день в  рамках упомянутого дела Армену Геворгяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса в том, что он, с февраля-2006 по 21 апреля 2008г. занимая должность главы аппарата президента  РА, использовав официальное  положение   с целью воспрепятствования осуществлению правосудия, вмешался в судебный процесс. Об этом Арменпресс сообщили в ССС.

В сообщении говорится: «В частности, в промежуток времени с 28 февраля по 8 марта 2008г. на основании заявлений кандидатов  в  президенты  Тиграна Карапетяна и Левона Тер-Петросяна к  рассмотрению было принято дело об обжаловании решения ЦИК РА  24-Ա от 24 февраля 2008г. «О выборах Президента».

С  целью воспрепятствования осуществлению правосудия, использовав служебное положение, Армен Геворкян в начале  марта 2008г., до вынесения  Конституционным судом решения  по этому  делу, послал к  судье Конституционного суда брата последнего, работающего в Контрольной  службе  президента, которому  приказал передать, что необходимо принять решение о том, что   результаты выборов  остаются неизменными».   

В отношении Армена Геворкяна  в качестве  меры пресечения  выбрана подписка о невыезде.

Расследование  продолжается.

 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 




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