В Армении ожидаются дожди и грозы

МЧС РА представило прогноз погоды на ближайшие 5 дней.

Как передает Арменпресс, 4 августа вечером в значительной части районов, 5-9 августа – в северных районах вечером и ночью, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

4 августа температура понизитсяна 2-3градуса, затем существенно не изменится.

В Ереване 4 августа, 5-9 августа вечером – в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. В некоторых районах возможен град.Во время грозы возможно усиление ветра до 18-20 м/с.