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В Армении ожидаются дожди и грозы


МЧС РА представило прогноз погоды  на ближайшие  5  дней.

Как  передает Арменпресс, 4  августа  вечером  в значительной части районов, 5-9  августа – в северных районах вечером и ночью,  ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 5-10  м/с, во время грозы  возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

4 августа температура  понизитсяна 2-3градуса,  затем существенно не  изменится.

В Ереване 4  августа,    5-9  августа вечером – в отдельных районах ожидаются дожди и грозы. В некоторых районах возможен град.Во  время грозы  возможно усиление ветра до 18-20 м/с.

 




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