Прошение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна подписали 45 депутатов, подавляющее большинство из них - представители Республиканской фракции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил на встрече с журналистами 4 августа глава пресс-службы второго президента Виктор Согомонян.

«Депутаты гарантируют, что в случае изменения меры пресечения никаких проблем не возникнет. Среди них – Ара Баблоян, два вице-спикера НС, большинство из РПА, но есть и представители других фракций, в частности – из АРФД», - сказал Согомонян.

Виктор Согомонян обещал опубликовать имена подписантов в случае их согласия на это.

На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване 26 июля 2018г. экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбран арест на два месяца.