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Прошение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна подписали 45 депутатов


Прошение  об изменении меры  пресечения в отношении Роберта  Кочаряна  подписали 45 депутатов, подавляющее большинство из них - представители Республиканской фракции. Как  передает Арменпресс, об этом сообщил на встрече  с журналистами  4 августа глава пресс-службы  второго президента  Виктор Согомонян. 

«Депутаты  гарантируют, что в случае изменения  меры  пресечения  никаких проблем не  возникнет. Среди них – Ара Баблоян, два вице-спикера НС, большинство из РПА, но есть и представители других фракций, в частности – из АРФД», - сказал Согомонян.

Виктор Согомонян обещал опубликовать имена  подписантов в  случае их согласия на это.

На основании достаточных данных по рассматриваемому  в Специальной  следственной  службе РА уголовному делу  о событиях 1 марта 2008г. в  Ереване 26 июля 2018г.  экс-президенту  Армении Роберту  Кочаряну  предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве  меры  пресечения  в  отношении Роберта  Кочаряна  выбран арест на два месяца.

 

 

 

 

 

 




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