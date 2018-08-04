Адвокаты Роберта Кочаряна считают озвученные начальником ССС мысли вмешательством в уголовное дело

Адвокаты Роберта Кочаряна считают, что озвучив в телепрограмме «Оракарг» некоторые детали и комментариипо делу 1 марта, начальник Специальной следственной службы РАСасунХачатрянсовершил вмешательство в уголовное дело.

Как передает Арменпресс, в ходе пресс-конференции адвокат Роберта Кочаряна Саркис Григорян отметил, что на его взгляд, «комментарии начальника ССС по конкретному уголовному делу – это вмешательство в правосудие». «Это особо прописано в «Судебно-процессуальном кодексе»: государственные органы должны воздерживаться от вмешательства и комментариев, которые могут нанести вред данному процессу. Мы считаем, что публичные заявления или обсуждения данного дела являются непосредственным вмешательством в процесс», - сказал он.

По словам адвоката АйкаАлумяна, комментарии не должны быть настолько однозначными, чтобы из них неопровержимо следовало, что обвиняемый точно совершил это преступление. «Это одно из грубейших нарушений презумпции невиновности», - сказал он.

Адвокат Рубен Саакян также считает, что слова СасунаХачатряна могут повлиять на судью. «Это интервью мог видеть и судья. Этот человек может просто побояться, что если вдруг завтра окажется, что он вынес неправильное решение, то расследовать дело будет ССС, глава которой вчера уже дал свои оценки. Так что и с этой точки зрения его выступление было некорректным», - сказал Саакян.

Начальник Специальной следственной службы СасунХачатрян в интервью программе “Оракарг” Первого канала Армении частично рассекретил секретный приказ номер 0038. При этом он отметил, что они неопровержимо доказывают, что Роберт Кочарян привлек Вооруженные силы во внутриполитический процесс, и это способствовало свержению конституционного строя. Кроме того, он высказал мнение, что Апелляционный суд должен отклонить иск об отмены меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна— то есть Роберт Кочарян должен оставаться под арестом во избежание вмешательства в дальнейший ход дела.

Ереванский суд общей юрисдикции 27 июля принял решение об аресте Роберта Кочаряна на 2 месяца. Второй президент обвиняется в свержении конституционного строя в 2008г. В том же обвиняются экс-замминистра обороны (в 2008г.), ныне – генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-замминистра обороны Микаел Арутюнян. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Хачатуров освобожден под залог в 5 млндрамов.