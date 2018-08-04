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Адвокаты Роберта Кочаряна считают озвученные начальником ССС мысли вмешательством в уголовное дело


Адвокаты  Роберта  Кочаряна считают, что  озвучив в телепрограмме  «Оракарг» некоторые детали и комментариипо делу  1 марта,  начальник  Специальной  следственной  службы РАСасунХачатрянсовершил вмешательство в  уголовное  дело.

Как  передает Арменпресс, в ходе  пресс-конференции адвокат Роберта  Кочаряна Саркис Григорян отметил, что на его взгляд, «комментарии начальника ССС по конкретному  уголовному  делу – это вмешательство в правосудие». «Это особо прописано в «Судебно-процессуальном кодексе»: государственные  органы  должны воздерживаться от вмешательства и комментариев, которые  могут нанести вред данному  процессу. Мы  считаем, что публичные заявления или обсуждения  данного дела являются непосредственным вмешательством в  процесс», - сказал он. 

По словам адвоката АйкаАлумяна, комментарии не  должны  быть настолько однозначными, чтобы из них неопровержимо следовало, что обвиняемый  точно совершил это преступление. «Это одно из грубейших нарушений презумпции невиновности», - сказал он.

Адвокат Рубен Саакян также считает, что слова СасунаХачатряна могут повлиять на судью.  «Это интервью мог видеть и судья. Этот человек может просто побояться, что если вдруг завтра  окажется, что он вынес неправильное  решение, то расследовать дело будет ССС, глава которой вчера  уже дал свои оценки. Так что и с этой  точки  зрения его выступление  было некорректным», - сказал Саакян. 

Начальник Специальной следственной службы СасунХачатрян в интервью программе “Оракарг” Первого канала Армении частично рассекретил секретный приказ номер 0038. При этом он отметил, что они неопровержимо доказывают, что Роберт Кочарян привлек Вооруженные силы во внутриполитический процесс, и это способствовало свержению конституционного строя. Кроме  того, он высказал мнение, что Апелляционный суд должен отклонить иск об отмены меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна— то есть Роберт Кочарян должен оставаться под арестом во избежание вмешательства в  дальнейший  ход дела. 

Ереванский суд общей юрисдикции 27 июля принял решение  об аресте  Роберта  Кочаряна  на  2 месяца. Второй  президент обвиняется в свержении конституционного строя  в 2008г. В том же  обвиняются экс-замминистра обороны  (в 2008г.), ныне – генсек ОДКБ  Юрий  Хачатуров и экс-замминистра обороны Микаел Арутюнян. Микаел Арутюнян объявлен в  розыск, Хачатуров  освобожден под залог в 5 млндрамов.

 

 

 




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